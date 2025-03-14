ضمن صفقة "طوفان الأحرار".. 13 أسيراً من المبعدين يصلون تركيا

يصل اليوم الجمعة 13 أسيرًا فلسطينياً محررًا مُبعداً إلى الأراضي التركية، ضمن المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار"، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و "إسرائيل".

وبوصول دفعة الأسرى اليوم، يكتمل عدد الأسرى الذين تستضيفهم دولة تركيا إلى 30 أسيرًا محررًا ضمن دفعات المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

ووصلت دفعتان سابقتان تضم 15 أسيرًا محررًا، وأسيران محرران على الترتيب، بينما لا تزال الترتيبات جارية مع دول أخرى لاستضافة عددًا آخر من المحررين.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قد دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت قوات الاحتلال خلالها عن 1777 أسيرًا فلسطينيًا.

ومن بين الأسرى المحررين أسرى مؤبدات "الحكم مدى الحياة"، وأحكام عليا، ومحررو "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، وأسرى من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، ونساء وأطفال مقابل إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيلياً لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

مرفق بالأسماء، قائمة الأسرى الذين سيصلون تركيا اليوم:

أحمد عارف خليل العصافرة

أحمد قاسم جميل أبو عواد

راغب أحمد محمد عليوة

رائد عيسى محمد الحروب

رأفت راجي محمود البطاط

عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى

عثمان سعيد أحمد سعيد

علاء راتب عبد اللطيف قبها

عماد نعيم صالح الشريف

محمد خليل عدنان داود أبو سنينة

هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط

يوسف حسن أحمد قيسية

يوسف خالد مصطفى كميل

أما الأسرى الـ17 الذين وصلوا سابقاً هُم:

إسحق طاهر صلاح عرفة

بهجت محمود جميل شقيرات

رمضان عيد رمضان مشاهرة

ساجد أحمد سليم أبو غلوس

عمار صدقي سليم أبو غلوس

فهمي عيد رمضان مشاهرة

محمد عودة إسحق عودة

ليلي أيوب محمد أبو رجيلة

سائد عبد السميع سليمان زيد

مؤيد شكري عبد الحميد حماد

مضر موسى أحمد أبو دية

محمود حماد محمود شريتح

موسى آدم سالم خليل

شادي عبد السميع سليمان زيد

محمود أسعد محمود عيسى

مراد البرغوثي

جهاد النجار