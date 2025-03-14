"لازاريني" مُحذراً: انهيار "أونروا" سيحرم جيلاً من الأطفال من التعليم

حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أنّ انهيار الوكالة سيتسبّب بحرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينينين من التعليم.

وقال "لازاريني" في تصريحات صحفية، إنّ هناك "خطرا حقيقيا يتمثّل بانهيار الوكالة وانفجارها إذا ما استمرّت ضائقتها المالية الشديدة".

وأكد أن انهيار "أونروا" يعني "التضحية بجيل من الأطفال الذين سيحرَمون من التعليم المناسب"، مضيفاً " فإننا نزرع بذلك بذور مزيد من التطرف".

وأشار إلى أن حرمان الأطفال الفلسطينيين من التعليم سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، قائلا: "إذا حُرم 100 ألف فتاة وصبي في غزة من التعليم، وإذا لم يكن لديهم مستقبل، وإذا كانت مدارسهم مجرد يأس ويعيشون بين الأنقاض، فإننا نزرع بذلك بذور مزيد من التطرف

ومنذ أكثر من سبعة عقود، تُقدّم "الأونروا" إلى اللاجئين الفلسطينيين مساعدات أساسية وإنسانية وخدمية، مثل التعليم والرعاية الصحية.

ووصف "لازاريني" الوكالة بأنّها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يتوزّعون على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.

وأدلى "لازاريني" في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، أنه "لا يمكن استبدال الأونروا إلا بمؤسسات فلسطينية، بعدما أعلنت إسرائيل أنها تشجع منظمات أخرى على تولّي المسؤولية في غزة".

وتابع أن "البديل ليس منظمة غير حكومية، وليس منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة"، مشددا أنّ "البديل الوحيد القابل للاستمرار هو المؤسسات الفلسطينية التابعة للدولة الفلسطينية".

وتواجه "أونروا" ضغوطا غير مسبوقة، لا سيما بعد أن أوقفت عدة دول مانحة تمويلها؛ استجابة لاتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع المقاومة الفلسطينية.

وأعلنت "إسرائيل"، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن تعليق عمل "الأونروا" على أراضيها، وفقا لقانون صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 يحظر نشاط الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.