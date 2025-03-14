حركة حماس تُرسل وفدًا إلى القاهرة لمتابعة تطورات ملف المفاوضات ووقف إطلاق النار

توجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة د. خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة جديدة لمتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح مصدر مسؤول في الحركة أن الوفد سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالهدنة وتقييم التزام الأطراف المختلفة ببنود الاتفاق

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على إطلاق الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية، وذلك في إطار مقترح قدّمه الوسطاء لاستئناف المفاوضات.

وقد أعلنت مصر يوم الخميس 28 فبراير بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس في العاصمة القاهرة، ومناقشة سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة.