حماس تستجيب للوساطة الدولية وتتمسك بحقوق شعبها في الاتفاق

في إطار المساعي المستمرة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تسلمت مقترحًا جديدًا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، وقدمت ردها عليه في وقت مبكر من صباح اليوم.

ووفقًا للتصريح الرسمي الصادر عن الحركة، فإن الرد تضمن الموافقة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية. يأتي هذا التطور بالتزامن مع وصول وفد حماس، برئاسة الدكتور خليل الحية، إلى القاهرة لمتابعة سير المفاوضات مع المسؤولين المصريين.

خلفية المفاوضات وتطوراتها

تعود هذه المفاوضات إلى الاتفاق الموقع في 17 يناير 2025 في الدوحة، والذي تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى، غير أن تنفيذ الاتفاق واجه عراقيل عدة، خاصة فيما يتعلق بالتزام الاحتلال ببنوده.

في هذا السياق، تبذل مصر وقطر والولايات المتحدة جهودًا دبلوماسية حثيثة لتجاوز العقبات وتحقيق انفراجة في الملف.

موقف حماس من المقترح الجديد

أكدت حماس، في بيانها الرسمي، أنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العرض الجديد، وهو ما يعكس رغبتها في التوصل إلى حل عادل ومتوازن يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حدًا للعدوان. وأوضحت أن ردها جاء بعد مفاوضات مباشرة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، مما يشير إلى دور أمريكي متزايد في هذه المباحثات.

كما شددت الحركة على ضرورة استكمال المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي تركز على النقاط التالية:

1. وقف دائم لإطلاق النار، لضمان الاستقرار ومنع أي تصعيد جديد.

2. انسحاب الاحتلال من غزة، وهو مطلب أساسي لحماس والفصائل الفلسطينية.

3. تبادل الأسرى وفقًا للاتفاق، بما يشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

دور الوساطة المصرية والدولية

تلعب مصر دورًا رئيسيًا في تسهيل المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاق، وذلك بحكم علاقاتها مع الطرفين وخبرتها الطويلة في الوساطة بهذا الملف. كما تسهم الولايات المتحدة وقطر في تقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بمسألة الرهائن وتبادل الأسرى.

تعنت الاحتلال وعقبات التنفيذ

رغم الانخراط الدولي في هذه المفاوضات، يظل الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الأكثر مماطلة في تنفيذ التفاهمات. وتستهجن حماس تعطيل الاحتلال الاتفاق والتملص من التزاماته، مما دفعها إلى مطالبة الوسطاء بالضغط على (إسرائيل) لضمان تنفيذ بنود المرحلة الثانية.

ويحمل التصريح الإعلامي لحماس مجموعة من الرسائل السياسية والإعلامية، أبرزها:

إبراز التزامها بالحلول الدبلوماسية وإظهار الجدية في التعامل مع الوسطاء. تحميل الاحتلال مسؤولية أي تعثر في الاتفاق، وهو ما يعزز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية. التأكيد على أولوية ملف الأسرى وحقوق الشعب الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي.



السيناريوهات المحتملة

في ضوء هذه التطورات، هناك عدة سيناريوهات متوقعة:

1. التوصل إلى اتفاق قريبًا، في حال استجابت (إسرائيل) للضغط الدولي والتزمت بتنفيذ المرحلة الثانية.

2. استمرار التعثر والمماطلة، مما قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق وتأجيج التوترات.

3. انهيار المفاوضات وتصاعد الأوضاع ميدانيًا، إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس خلال المحادثات القادمة في القاهرة.

وتمثل هذه المفاوضات اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الاحتلال الإسرائيلي في احترام الاتفاقات الموقعة، كما أنها تعكس مدى فاعلية الوساطة الدولية في تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين.

وبينما تسعى حماس إلى تحقيق مكاسب سياسية وإنسانية لصالح شعبنا الفلسطيني من خلال هذه التفاهمات، يبقى مستقبل الاتفاق مرتبطًا بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.