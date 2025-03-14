130 ألف مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى نحو 130 ألف مصلٍ اليوم صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، ليكون هذا العدد الأكبر منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن الآلاف من الفلسطينيين توافدوا من مختلف مناطق القدس والضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، متحدين القيود والإجراءات الإسرائيلية المشددة، التي فرضت على دخول المصلين.

وأكدت الدائرة أن هذا الحضور الكبير يعكس إصرار الفلسطينيين على التواجد في الأقصى والتمسك به كرمز ديني وهويتي، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها بسبب ممارسات الاحتلال.

وفي السياق نفسه، قال مسؤولون في دائرة الأوقاف إن التوافد الكبير يعكس روح الوحدة والإيمان في صفوف الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأقصى كحق إسلامي خالص لا يقبل القسمة.