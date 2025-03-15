المجاعة تهدد غزة ..كارثة إنسانية تلوح في الأفق

يواجه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة مع دخول الحصار المشدد أسبوعه الثاني، حيث أدى إغلاق الاحتلال الكامل للمعابر ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى تفاقم أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي بين أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع في تنصل (إسرائيلي) واضح من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتزداد الأوضاع سوءًا مع مرور الوقت، إذ تعاني المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى الذين لا يستطيعون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأدى إغلاق المعابر إلى نقص حاد في المواد الغذائية والوقود، مما زاد من تفاقم المعاناة اليومية للفلسطينيين في القطاع، حيث بات يقف المواطنون في طوابير طويلة أمام المخابز والمؤسسات الإغاثية للحصول على "ربطة خبز" أو وجبه "إفطار" في رمضان، وسط مخاوف من تفشي الجوع في غزة.

عودة المجاعة!

بدوره، حذر د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من عودة المجاعة إلى القطاع في ظل إغلاق (إسرائيل) المعابر أمام المساعدات الإغاثية والطبية منذ 13 يومًا، وفقدان 80% من الفلسطينيين مصادر الغذاء.

وقال الثوابتة في حديث لـ"الرسالة": "يدخل قطاع غزة اليوم الثالث عشر من جريمة الاحتلال بمنع المساعدات وإطباق الحصار بإغلاق المعابر، حيث باتت تداعيات هذه الجريمة على المستوى الإنساني واضحة، ومؤشرات عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي لا تخطئها عين".

وأشار إلى أن فقدان نحو 80% من الفلسطينيين لمصادرهم من الغذاء سواء بتوقف التكيّات الخيرية، أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية، وذلك لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من السلع.

ونوه د. الثوابتة إلى توقف نحو 25% من مخابز القطاع عن العمل؛ ما أثر على كميات الخبز المقدمة للمواطنين، محذرة من توقف أعداد أخرى جراء نفاد الوقود.

وأكد أن 90% من فلسطينيي غزة باتوا لا يجدون موردًا للمياه، بسبب الأزمة الكبيرة والخانقة في توفر مياه الشرب جراء منع دخول الوقود المشغل للآبار ومحطات التحلية".

وأوضح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن هناك ⁠شحا كبيرا وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار حفاظا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.

كارثة بيئية تهدد غزة

كما تفاقمت معاناة السكان بسبب شح المياه الصالحة للشرب، مما ينذر بأزمة صحية خطيرة نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه.

وحذرت بلدية غزة، من كارثة صحية وبيئية كبيرة، بسبب تراكم نحو 170 ألف طن من النفايات في الشوارع والمكبّات المؤقتة، إثر منع الاحتلال طواقمها من الوصول للمكب الرئيسي قرب الحدود الشرقية للمدينة، فضلًا عن تدمير نحو 80% من آلياتها خلال أكثر من 15 شهرًا من الإبادة الجماعية.

وأوضحت البلدية في بيان وصل الـ"الرسالة"، أن تدمير آليات جمع النفايات ونقص الوقود اللازم لتشغيل المتبقي منها أدى إلى تفاقم هذه الأزمة حيث انتشرت المكبات العشوائية في أحياء المدينة وشوارعها.

وأضافت "مدينة غزة تعيش كارثة صحية وبيئية كبيرة، بسبب تراكم نحو 170 ألف طن من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة، بسبب منع الاحتلال طواقم البلدية من الوصول للمكب شرق المدينة وتدمير الاحتلال نحو 80% من آليات البلدية".

وأوضحت البلدية أنها نفذت حملة لجمع وترحيل النفايات من شوارع وأحياء المدينة إلى مكبات مؤقتة، لكن استمرار إغلاق المعابر زاد من حدة المعاناة في ترحيل النفايات من الشوارع، ما يهدد بكارثة إنسانية وشيكة على المواطنين.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمنع (إسرائيل) طواقم بلدية غزة من الوصول "المكب الرئيسي في منطقة جحر الديك قرب الحدود الشرقية، ما تسبب بتراكم النفايات داخل المدينة، وفق بيانات سابقة للبلدية.

تحذيرات من كارثة إنسانية!

وأطلقت منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، تحذيرات عاجلة من كارثة إنسانية وشيكة، مشيرةً إلى أن مستويات الجوع وصلت إلى حد المجاعة في بعض المناطق.

وأكدت التقارير أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى وفيات بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وانعدام الرعاية الصحية، فيما تتصاعد الدعوات الدولية للضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورًا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، أن إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على سكان غزة، الذين بدأوا للتو في التعافي من شهور من الحرمان والجوع، داعياً الدول وأصحاب النفوذ إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.