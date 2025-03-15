القرار الأمريكي الأوروبي بحجب قناة الأقصى محاولة فاشلة لطمس الحقيقة

في خطوة تعكس الانحياز الأمريكي والأوروبي الواضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي، جاء قرار واشنطن والاتحاد الأوروبي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن جميع الأقمار الصناعية، مترافقًا مع تهديدات بفرض غرامات مالية كبيرة على الشركات المشغلة التي تواصل بثها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل أيضًا تحذيرات من توجيه تهم تتعلق بدعم الإرهاب ضد تلك الشركات.

هذا القرار الذي يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا، يمثل استهدافًا واضحًا للإعلام الفلسطيني الحر، ويعكس حجم القلق من تأثير الرواية الفلسطينية في كشف جرائم الاحتلال.

الهجوم على الإعلام الفلسطيني سياسة ممنهجة

لم يكن قرار الحجب معزولًا عن السياق العام للحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وداعموه ضد الإعلام الفلسطيني، حيث شهدت الأشهر الأخيرة اغتيال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، إضافةً إلى تدمير جميع مقراتها بالكامل في قطاع غزة. هذه الإجراءات تكشف عن حملة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة وحرمان الفلسطينيين من إيصال صوتهم إلى العالم، خاصة في ظل العدوان المستمر على غزة، حيث تسعى القناة إلى توثيق الجرائم ونقلها للرأي العام العالمي.

محاولات طمس الحقيقة ودلالات القرار

يؤكد محللون سياسيون أن قرار الحجب لم يكن ليُتخذ لولا التأثير القوي الذي أحدثته قناة الأقصى في المعركة الإعلامية ضد الاحتلال.

فبحسب رأفت نبهان، الكاتب والمحلل السياسي، فإن القرار يعكس عدة دلالات مهمة:

1. الدور الكبير للإعلام المقاوم في تفنيد الدعاية الإسرائيلية.

2. إحساس الاحتلال وداعميه بالخطر من انتشار الرواية الفلسطينية عالميًا، وقدرتها على كسر السردية الإسرائيلية التي كانت لعقود تهيمن على المشهد الإعلامي.

3. امتداد المعركة الفلسطينية إلى الساحة الإعلامية، حيث لم تعد المواجهة تقتصر على الاحتلال وحده، بل امتدت لتشمل رعاته الأمريكيين والأوروبيين الذين يسعون إلى إخفاء جرائم الإبادة التي تُرتكب في غزة.

4. فشل الاحتلال في القضاء على الإعلام الفلسطيني ميدانيًا، حيث لم تنجح عمليات اغتيال الصحفيين وتدمير المؤسسات الإعلامية في إسكات صوت القضية الفلسطينية.

التداعيات المحتملة واستراتيجية المواجهة

رغم قسوة القرار، إلا أن التاريخ أثبت أن محاولات حجب الحقيقة غالبًا ما تفشل في تحقيق أهدافها. فالفضاء الرقمي المفتوح، والمنصات البديلة، تتيح فرصًا واسعة لوسائل الإعلام الفلسطينية للاستمرار. ومن المتوقع أن تلجأ قناة الأقصى إلى:

البث عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل Telegram، YouTube، وX (تويتر)، مما يسمح بوصول المحتوى إلى الجمهور دون قيود الأقمار الصناعية التقليدية.

إيجاد شركاء إعلاميين دوليين مستعدين لنقل صوتها عبر قنوات أخرى.

تكثيف الجهود الإعلامية عبر حملات دعم دولية، تهدف إلى كشف ازدواجية معايير حرية التعبير التي تتبناها الدول الغربية.

صوت الأقصى لن يُكتم

في ظل الهيمنة الإعلامية الغربية، يمثل الإعلام الفلسطيني حجر عثرة أمام محاولات الاحتلال تبييض جرائمه. ورغم القرارات القمعية، فإن صوت قناة الأقصى سيبقى حاضرًا، تمامًا كما لم ينجح الاحتلال في إسكات الصحفيين عبر الرصاص والقصف، لن ينجح في حجب الحقيقة عن العالم.

الحرب على الإعلام الفلسطيني تُثبت مجددًا أن الرواية الفلسطينية باتت قادرة على اختراق الحواجز وفرض نفسها في الساحة الدولية. وكما هو الحال في الميدان، فإن هذه المعركة الإعلامية لن تُحسم لصالح الاحتلال، مهما سعى إلى إسكات الأصوات المعارضة.