"مدى" يستنكر القرار الأمريكي الأوروبي بحجب قناة الأقصى

استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية ومنع استضافتها عبر كافة الأقمار الصناعية اعتبارا من بعد ظهر يوم أمس الأربعاء 14 من آذار.

واعتبر مركز مدى أنه هذا الاجراء يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للحريات الإعلامية، وانتهاكا سافرا لحرية التعبير، كما ويشكل اعتداء على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات من مصادر متعددة.

وفقا للصحفي وسام عفيفة المدير التنفيذي لقناة "الأقصى الفضائية" أن إدارة القناة تفاجأت بالقرار الأمريكي الأوروبي من خلال إحدى الشركات الوسيطة والتي تقدم خدماتها للقناة حيث أرسلت رسالة إلكترونية للإدارة تحتوي على ملخص القرار النافذ الذي ينص على حجب القناة التي تبث عبر القمر الصناعي الفرنسي "اوتيلسات" ومنع أي قمر صناعي آخر من استضافتها، وأن أي استضافة من جديد سيتم فرض غرامة مالية كبيرة عليها، حيث تسلمت إدارة القمر الفرنسي القرار من الاتحاد الأوروبي بناء على شكوى مقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما هددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأقمار الصناعية بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" لإدارة الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة في حال استضافت قناة الأقصى.

وقال مركز "مدى" إن هذا القرار يشكل تصعيدا خطيرا في استهداف الإعلام الفلسطيني كما أنه يتساوق مع رغبات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لإسكات الأصوات التي تنقل الحقيقة وتوثق معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل العدوان المستمر على الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يرى أن تكميم الأفواه وحجب القنوات الإعلامية لن يغير من واقع الجرائم والانتهاكات، بل يزيد من إصرار الصحفيين/ات ووسائل الإعلام الفلسطينية على مواصلة رسالتهم المهنية والإنسانية.

وادان مدى هذا القرار الجائر بحق الإعلام الفلسطيني، نظرا لتداعياته المختلفة على الإعلام في فلسطين.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بالحريات الإعلامية وحرية التعبير بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات القمعية والضغط على الجهات المسؤولة عن هذا القرار للتراجع عنه فورا.

وأكد على الدعم الكامل لكافة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات، ونشدد على أهمية تعزيز حرية الإعلام كحق أساسي لا يمكن التنازل عنه.

وقررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حجب ظهر قناة الأقصى في كافة الأقمار الصناعية، في قرار غير مسبوق في محاربة الرواية الفلسطينية، والتغطية على جرائم الاحتلال.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية كبيرة، على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى، وتهديدا بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.

ومع بداية حرب الإبادة على غزة، في أكتوبر 2023، أصدرت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي "يوتلسات" قرارًا بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بثها.