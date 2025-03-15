المكتب الإعلامي يندد بجريمة اغتيال الاحتلال لـ 9 من العاملين في مؤسسة خيرية

ندد د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات بالجريمة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 9 من العاملين في مؤسسة خيرية كانت تقوم بأعمال إنسانية في مراكز الإيواء والنزوح خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الثوابتة: "إن استهداف المدنيين العزل، وخاصة أولئك الذين يعملون في خدمة الإنسانية وتقديم المساعدة للنازحين والمشردين، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني. إن هذه الجريمة تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الأبرياء، وتعبيرًا عن قسوة الاحتلال وتجاهله التام لحقوق الإنسان."

وأضاف الثوابتة: "العاملون في هذه المؤسسة الخيرية كانوا يؤدون واجبهم الإنساني في ظروف مأساوية، والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال تعتبر انتهاكًا جديدًا يضاف إلى سجل طويل من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 61,000 شهيد ومفقود."

ودعا الثوابتة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري واتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة. كما طالب بفتح تحقيق دولي محايد وشفاف في هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية.

وفي ختام تصريحاته، دعا الثوابتة إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحقيق العدالة.