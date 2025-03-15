حركة حماس تدين المجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا وتطالب بتحرك عاجل من الوسطاء

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة مدنيين، بينهم صحفيون وعاملون في المجال الإنساني والإغاثي. وتعد هذه الجريمة استمرارًا لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا في العدوان المستمر على القطاع.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه الجريمة تأتي في وقت حساس، حيث يعكس تصعيد الاحتلال إصراره على مواصلة العدوان والاستهتار بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وكذلك نية الاحتلال في الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وتعمده تخريب أي فرصة لاستكمال تنفيذ الاتفاق وتبادل الأسرى، في تحدٍ سافر للوسطاء والمجتمع الدولي.

وأشارت حركة حماس إلى أن تصاعد الجرائم الإسرائيلية، التي أودت بحياة أكثر من 150 شهيدًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي، يضع الأمم المتحدة، والوسطاء الضامنين، وكافة الأطراف المعنية أمام مسؤولياتهم القانونية والسياسية. ودعت الحركة إلى وقف هذه الجرائم البشعة ومحاسبة مرتكبيها من قادة الاحتلال.

كما طالبت الحركة الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، لإلزامه بما تم الاتفاق عليه، والمضي قُدماً في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى، مؤكدة أن نتنياهو وأعضاء حكومته الفاشيين يتحملون مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاقات وإطالة أمد معاناة الأسرى وعائلاتهم.