منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين جريمة الاحتلال باستهداف طاقم إعلامي وإغاثي بغزة

يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 15 مارس 2025، باستهداف مباشر ومتعمد لسيارة تابعة لمؤسسة الخير الإغاثية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة من طاقم العمل الإغاثي والإعلامي.

ويؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن هذا الاستهداف المتعمد للمصورين والعاملين في المجال الإنساني يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويعكس تصعيدًا خطيرًا في عدوان الاحتلال ضد المدنيين.

كما يحمل المنتدى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في فلسطين، والضغط على قادة الاحتلال لضمان محاسبتهم على هذه الانتهاكات بحق المدنيين والعاملين في مجالات الإعلام والإغاثة الإنسانية.