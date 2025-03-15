استشهاد طفل وعدد من المصابين في استهدافات لمناطق مختلفة من قطاع غزة

استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة مساء يوم السبت، في استمرار لجرائمها بحق الفلسطينيين. وذكر مراسل "صفا" أن الطفل يامن الحملاوي استشهد إثر استهداف طائرات الاحتلال المسيرة لخيام النازحين في منطقة مقابل أبراج الندى شمال قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة جحر الديك. وفي رفح جنوبي القطاع، أطلق الاحتلال الإسرائيلي نيران دباباته وقذائف صوتية بشكل مكثف على مخيم الشابورة وحي الجنينة وسط المدينة.

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف الاحتلال لطاقم إعلامي وإغاثي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين. وتستمر قوات الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، متملصة من التزاماتها في وقت تواصل فيه ارتكاب جرائمها بحق المواطنين في القطاع بشكل يومي.

منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس في 19 يناير الماضي، قُتل نحو 150 مواطناً في غزة وأصيب 820 آخرون نتيجة هجمات الاحتلال.