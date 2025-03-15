تصعيد عسكري في اليمن .. ضربات أميركية تستهدف مواقع الحوثيين

شنّت الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع المملكة المتحدة، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت حيًا سكنيًا في مديرية شعوب شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وذكرت تقارير من "نيويورك تايمز" أن الضربات نفّذتها طائرات مقاتلة من حاملة الطائرات هاري إس. ترومان التي تتواجد حاليًا في شمال البحر الأحمر. وقد شاركت في الضربات أيضًا طائرات هجومية تابعة للقوات الجوية الأميركية وطائرات مسيّرة مسلحة أُطلقت من قواعد في المنطقة.

وفي تصريحات خاصة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بتوجيه ضربات على الحوثيين في اليمن، وقال: "لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم ابتداءً من اليوم. وإن لم تفعلوا، فستصب النار عليكم كما لم تروا من قبل".

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد أعلن يوم الجمعة أن "الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد ( إسرائيل) إذا لم تتراجع (إسرائيل) عن منع إدخال المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام".

وكان الاحتلال قد تم منع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة في الثاني من مارس (آذار) ، مع تصاعد أزمة تتعلق بوقف إطلاق النار، ما دفع حركة حماس إلى دعوة الوسطاء المصريين والقطريين للتدخل والزام الاحتلال على احترام الاتفاقيات الموقعة .