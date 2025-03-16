جماعة أنصار الله: العدوان الأمريكي لن يمر دون رد

قال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية، فجر اليوم الأحد، إن "العدوان الأميركي البريطاني" لن يمر دون رد، وإن القوات المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

واستنكر المكتب في بيان، العدوان الأمريكي السافر على العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الذي يعد إسنادا للكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن "استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي في المواجهة، وأن هذا الاستهداف لن يثنينا عن موقفنا المساند لغزة بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى".

وشدد على أن هذه الغارات لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في دعم فلسطين بإسناد أهل غزة ومقاومتها، متابعاً "العدوان السافر على بلدنا يؤكد أن أميركا تحارب نيابة عن الكيان الصهيوني".

من جهته، قال المتحدث باسم الجماعة، إن الغارات الأميركية على اليمن "عدوان على دولة مستقلة وتشجيع لإسرائيل على حصارها الجائر لغزة"، مبيناً أن ما يدعيه الرئيس الأميركي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في باب المندب تضليل للرأي العام الدولي.

وأوضح أن "الحظر البحري المعلن من قبل اليمن إسنادا لغزة يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وجاء بعد مهلة أربعة أيام للوسطاء".

وأضاف أن "الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن، والغارات الأمريكية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة".