شهداء وجرحى في عدوان أمريكي بريطاني على اليمن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء السبت، عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين إثر غارات جوية شنتها القوات الأمريكية والبريطانية على أحياء سكنية في العاصمة صنعاء.

وذكرت الوزارة أن حصيلة الغارات الأولية تشير إلى استشهاد 9 مدنيين وإصابة 9 آخرين، معظمهم بحالة خطرة، مع تضرر عدد من المباني السكنية في مديرية شعوب شمالي العاصمة.

واستنكرت الوزارة بشدة هذا العدوان الذي اعتبرته جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبيها.

من جانبه، شدد المكتب السياسي لأنصار الله على أن هذا العدوان لن يمر دون رد، مشيرًا إلى جاهزية القوات اليمنية للتصعيد حتى تحقيق النصر.