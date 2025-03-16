اعتقالات بالضفة الغربية.. والاحتلال مستمر في تهجير أهالي طولكرم لليوم الــ49

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واسعة في عدة مدن فلسطينية، أسفرت عن إصابات واعتقالات في مختلف المناطق.

في الخليل، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب بدر عيسى النتشة من منطقة رأس الجورة، إضافة إلى المواطنين نعيم خليل جرادات ومحمد مازن جرادات من بلدة سعير شرق المدينة. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت بين سكان بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل.

وفي القدس، استهدفت قوات الاحتلال بلدة عناتا شرق المدينة، حيث اعتقلت خمسة شبان من عائلة الزلباني. كما نقلت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين نتيجة إطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال، الأولى في القدمين قرب جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس، والثانية في البطن والفخذ قرب حاجز قلنديا، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم عسكر للاجئين، كما اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرقي المدينة، بينهم طالبة جامعية. واندلعت مواجهات عنيفة في تلك البلدات إثر الاقتحام، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المدمع. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جهاد خضير وفهمي.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي، ولكن لم ترد معلومات عن اعتقالات أو مداهمات. بينما في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر إطلاق قنابل الغاز السام المدمع.

وفي مخيم طولكرم، تواصل قوات الاحتلال عملية إخلاء المواطنين من حارة قاقون وحارة أبو الفول، في خطوة تصعيدية تتزامن مع التوترات المتزايدة في المنطقة.