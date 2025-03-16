أنصار الله للرسالة: العدوان الأمريكي سيقابل برد حاسم وبالتصعيد ضد الاحتلال

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله باليمن حزام الأسد؛ أن العدوان الأمريكي البريطاني ضد بلاده؛ سيقابل برد حاسم؛ وبمزيد من التصعيد والعمليات الفدائية النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأسد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"؛ "إذا اعتقدت أمريكا أن عدوانها؛ سيدفعنا للتراجع؛ فهي مخطئة تمامًا؛ وستثبت الأيام أن نارها ستحرق ربيبتها في المنطقة ما تسمى بـ(إسرائيل)".

وأضاف: "موقفنا تجاه إسناد غزة ثابت راسخ لا يتزعزع ولا يتأخر ولا يتراجع؛ ولن نتردد في لحظة واحدة في تنفيذ ما لدينا من مفاجآت في حال استمر حصار غزة والعدوان الأمريكي سيكون له مسار رد منفصل وحاسم".

وذكّر أمريكا بحملتها التي اطلقتها إبان العدوان على غزة ضد اليمن؛ "كيف هربت وخابت؛ وسيعرف المجرم ترامب؛ أن جرائمه بحق اليمن لن تمر مرور الكرام".

وأوضح أن اليمن سيلقن الأمريكي درسا قاسيا في المنطقة؛ التي لم ولن تعود تحت إمرته؛ كما كان يعتقد يوما ويتوهم بأنه سيد المنطقة وشرطي العالم"؛ تبعا لقوله.

وكان ترامب قد أعلن عن قرار بـ"ضربة حاسمة" ضد أنصار الله؛ في هجوم عدواني أدّى لارتقاء 9 شهداء في استهدافات للعدوان الأمريكي البريطاني ضد اليمن.