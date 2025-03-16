مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال لإحياء ما يسمى (عيد المساخر)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لإحياء ما يسمى بـ"عيد المساخر" العبري.

وتمكن حوالي 530 مستوطناً و25 طالباً يهودياً من دخول المسجد عبر باب المغاربة، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، وأدى العديد منهم صلوات تلمودية ورقصات غنائية في تحدٍ صارخ لمشاعر الفلسطينيين.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى تعزيزاً للإجراءات العسكرية من قبل شرطة الاحتلال، حيث منعت قوات الاحتلال دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وفرضت قيوداً على تحركاتهم، مما تسبب في صعوبة الوصول إلى الأماكن المقدسة في هذا اليوم المبارك.

وتستمر الدعوات الفلسطينية في القدس لتكثيف التواجد في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، في ظل محاولات الاحتلال المتواصلة لتهويد المدينة المقدسة.