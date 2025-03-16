وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق الصفحة الموحدة للإغاثة وحصر الأضرار

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق الصفحة الموحدة للإغاثة وحصر الأضرار. تهدف هذه المبادرة إلى توفير منصة مركزية لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين والقطاعات المتضررة نتيجة عدوان 2023. كما تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات الاستجابة الطارئة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في الظروف الصعبة.

حيث تتضمن الخدمات التالية:

• نموذج التبليغ عن الأضرار الزراعية لعدوان 2023.

• نموذج حصر أضرار أنظمة الطاقة الشمسية.

• أضرار قطاع النقل والمواصلات.

• خدمة التسجيل للاستفادة من الغاز في قطاع غزة.

• تحديث بيانات مواطني قطاع غزة – وزارة التنمية الاجتماعية.

تتيح الصفحة للمواطنين والجهات المعنية الوصول السريع إلى هذه الخدمات وتسجيل المعلومات المطلوبة.

👈 للدخول إلى الصفحة الموحدة لخدمات الإغاثة وحصر الأضرار، يرجى زيارة الرابط الرسمي على موقع الوزارة



https://eportal.gov.ps/allServices/