المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا يطالب بالكشف عن مصير المفقودين في غزة

طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين بضرورة طرح ملف الفلسطينيين المفقودين والمخفيين قسرًا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصيرهم.

وأشار المركز إلى أن استمرار الاحتلال في إخفاء مصير هؤلاء الأشخاص يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي. كما دعا إلى ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف الفوري عن أي مقابر جماعية أو مؤقتة أقامها داخل قطاع غزة وتحديد هوية الشهداء الذين تم دفنهم فيها.

وأكد المركز أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه القضية، مشددًا على أن ملف المفقودين والمختفين قسرًا لن يُغلق إلا بكشف الحقيقة كاملةً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.