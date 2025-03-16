الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية 200% بغزة

قال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة، ارتفع إلى أكثر من 200%؛ في ظل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع لليوم الـ14 على التوالي.

وأكد "الأغذية العالمي" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أنه لم يدخل أي طعام إلى غزة منذ 2 مارس/ آذار الجاري؛ وأن جميع المعابر الحدودية لا تزال مغلقة.

وحثَّ برنامج الأغذية جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

ومطلع آذار الجاري، أعادت "إسرائيل" إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية وقطعت الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع.

ويأتي هذا الإغلاق في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، من أوضاع إنسانية كارثية، بسبب نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية خاصة في شهر رمضان.

ولا زالت "إسرائيل" تتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي؛ ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.