جبهة العمل الإسلامي في لبنان تستنكر العدوان الأمريكي على اليمن

استنكرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بشدّة العدوان الأمريكي الغاشم على اليمن الشقيق في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية ما أدّى إلى ارتقاء العديد من الشهداء والجرحى جلّهم من الأطفال والنساء.

وأشارت الجبهة إلى أنّ إدارة الشر الأمريكية برئاسة ترامب تحاول فرض هيمنتها على الدول الرافضة لسياستها بالقوّة والعنف والإرهاب، وأنّ سياسة قتل النساء والأطفال والعجّز هو ديدنها المخيف البشع لتحقيق ذلك، ظنّاً منها أنّ الشعوب الحرّة تستسلم بهكذا جرائم تقترفها وترتكبها بحقّ تلك الشعوب.

ولفتت الجبهة أنّ أمريكا اليوم تخوض حرباً جائرة وظالمة ضد الشعب اليمني مباشرة، لأنّ هذا الشعب اختار أن يكون إلى جانب إخوانه وأشقائه المظلومين في غزّة وفلسطين ولبنان، وإلى جانب قضايا الأمّة المحقّة العادلة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

ولفتت الجبهة أنّ هذا العدوان الأمريكي سيزيد الشعب اليمني الشقيق صلابة وعزماً وإرادة وتمسّكاً بهويّته العربية والإسلامية الأصيلة، والدفاع عن غزّة والشعب الفلسطيني، وأنّ تلك الجرائم الأمريكية الإرهابية البشعة لن تثنيه ولن تردعه عن الاستمرار في دعم ونُصرة وإسناد فلسطين وشعبها الصابر بكلّ ما أُوتي من قوّة.

وحمّلت الجبهة إدارة الشر الأمريكية والصهيونية العالمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بعد هذا العدوان الآثم داعية جميع الشعوب العربية والإسلامية والعالمية الحرّة الأبيّة الشريفة للتضامن مع اليمن وغزّة ولبنان وكل قوى المقاومة في المنطقة لكسر الآحادية والعنجهية الصهيو أمريكية الهادفة إلى ضرب الصحوة وقوى التحرر وزرع الفتن الداخلية والمذهبية وتقسيم بلادنا وتحويلها إلى دويلات متناحرة ونهب وسرقة خيراتنا وثرواتنا وفرض هيمنتها عليها.

