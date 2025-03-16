70 ألف مُصلّ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في "الأقصى"

أدى عشرات آلاف المُصلين، اليوم الأحد، صلاتي العشاء وتراويح اليوم الـ 16 من شهر رمضان الفضيل في باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، رُغم إجراءات الاحتلال العسكرية ومُعيقاته.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صحفي مقتضب تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن قرابة الـ 70 ألف مُصلٍّ أدّوا صلاة العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتًواصل قوات الاحتلال وضع عراقيل وحواجز عسكرية وتُشدد من إجراءات القمعية في محيط المسجد الأقصى وعلى مداخل البلدة القديمة المؤيدة إلى المسجد، وتنشر حواجز عسكرية تُعرقل وصول المصلين للقدس.

وخلال ساعات النهار، توافدت حافلات من الداخل الفلسطيني المحتل إلى مدينة القدس، لإعمار المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، وسط دعوات لزيادة الرباط وشد الرحال في الأيام المتبقية من شهر رمضان.