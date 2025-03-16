إقالة رئيس الشاباك.. زلزال سياسي جديد في (إسرائيل)

في خطوة كانت متوقعة، أقدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، مما أثار عاصفة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط السياسية والأمنية. هذه الإقالة تعمّق الأزمة السياسية المتصاعدة في (إسرائيل)، وتؤشر إلى انقسامات حادة داخل الكيان، حيث يرى مراقبون أنها قد تكون نقطة تحول في مستقبل الحكومة الحالية.

أبعاد القرار وخلفياته

إقالة رئيس جهاز أمني بحجم الشاباك في ظل أوضاع أمنية وسياسية حساسة تُعد خطوة غير مسبوقة. فيما توقيتها يشير إلى خلافات داخلية عميقة بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية. البعض يربط الخطوة بمحاولة نتنياهو تعزيز قبضته على أجهزة الكيان، فيما يرى آخرون أنها تأتي ضمن حسابات سياسية مرتبطة بمصيره الشخصي وسط أزمات متلاحقة.

ردود أفعال غاضبة

ردود الفعل جاءت حادة من مختلف الأطياف السياسية، حيث وصف يائير جولان، زعيم حزب "الديمقراطيين"، القرار بأنه إعلان "حرب على إسرائيل"، بينما اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن طريقة الإقالة تعكس فقدان نتنياهو السيطرة على أعصابه.

من جانبه، رأى بيني غانتس أن القرار يُلحق "ضربة مباشرة بأمن الدولة"، بينما طالب نفتالي بينيت باستقالة نتنياهو، معتبرًا أن بقاءه في السلطة يمنع (إسرائيل) من التعافي.

تصعيد الشارع والاحتجاجات المحتملة

إلى جانب السخط السياسي، بدأت منظمات ومؤسسات مختلفة التحضير لاحتجاجات واسعة ضد القرار، مما ينذر بتصعيد ميداني قد يعمّق الأزمة الداخلية.

القناة 12 العبرية أشارت إلى أن الاحتجاجات قد تأخذ طابعًا غير مسبوق، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي تجاه سياسات نتنياهو.

تداعيات القرار على المشهد الإسرائيلي

1. أزمة ثقة داخل الأجهزة الأمنية: إقالة رئيس الشاباك بهذه الطريقة قد تؤدي إلى توتر غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية، وربما استقالات أخرى.



2. تصعيد سياسي واسع: المعارضة وجزء من حلفاء نتنياهو السابقين باتوا أكثر جرأة في مطالبته بالرحيل.



3. تحركات احتجاجية قد تشل الحكومة: مع ازدياد الدعوات للنزول إلى الشارع، قد تواجه حكومة نتنياهو موجة اضطرابات جديدة تضعف قدرتها على الحكم.



4. انعكاسات أمنية خطيرة: في ظل التصعيد العسكري مع المقاومة الفلسطينية والتحديات الإقليمية، قد تؤدي هذه الأزمة إلى إضعاف الردع الإسرائيلي.

خلاصة القول فإن إقالة رئيس الشاباك ليست مجرد قرار إداري، بل خطوة سياسية ذات أبعاد خطيرة قد تسرّع من سقوط حكومة نتنياهو. ومع تصاعد الاحتجاجات والانقسامات داخل (إسرائيل)، يبدو أنها مقبلة على مرحلة من عدم الاستقرار قد تكون الأخطر منذ سنوات.