7 عمليات قصف وتوغل (إسرائيلي) جنوب لبنان

قالت مصادر لبنانية رسمية إن جيش العدو الإسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته بعد منتصف الليل (الأحد| الإثنين)، وارتكب 7 اعتداءات جديدة؛ غالبيتها قصف مروحي لمنشآت مدنية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، بأن مروحيات الأباتشي العسكرية التابعة لقوات الاحتلال نفذت عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وقرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وتوغلت قوة إسرائيلية "مؤللة"، بعد منتصف الليل، في بلدة عيتا الشعب ومحيط خلة وردة وحدب عيتا، جنوبي لبنان.

ونوهت الوكالة اللبنانية الرسمية، إلى أن مروحية أباتشي "معادية" استهدفت منزلاً جاهزاً على بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا، بصاروخين، كما ألقت مسيرة إسرائيلية 4 قنابل صوتية على بلدة كفر كلا.

واستهدفت مروحية أباتشي إسرائيلية، في انتهاك آخر، محطة محروقات؛ كان قد تم إعادة تأهيلها بعد العدوان العسكري الذي استهدف الجنوب اللبناني، في محلة هورا باتجاه كفر كلا طريق البلدية.

وتعرضت أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط، لعدد من قذائف المدفعية؛ والتي أطلقتها مدرعات وآليات الاحتلال، بالإضافة لاستهداف منزلاً جاهزاً في يارون (قضاء صور) بقصف مدفعي.

وأمس الأحد، واصلت قوات الاحتلال، قصف واستهداف دولة لبنان؛ لا سيما الجنوب اللبناني، بزعم تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق نار في مستوطنة "أفيفيم" من داخل الأراضي اللبنانية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على عدة بلدات وقرى جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأسفرت الغارات والقصف الإسرائيلي عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين؛ لا سيما في بلدات: عيناتا، ميس الجبل، وياطر.