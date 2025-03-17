بلدية غزة تُقر خطوات لنقل بسطات شارع الصحابة إلى سوق اليرموك

عقدت بلدية غزة اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية للبدء في نقل بسطات شارع الصحابة والشوارع المحيطة إلى سوق اليرموك الشعبي.

وحضر الاجتماع عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومدير عام التخطيط والمياه والصرف الصحي ماهر سالم، ومساعد المدير العام لشؤون التنظيم والتخطيط الحضري عماد عوض، وملتزم سوق اليرموك وسمير الترك، وشرطة البلديات ممثلة بالعقيد نضال حمادة، إضافة إلى عدد من مديري وموظفي البلدية، وممثلين عن وجهاء ومخاتير حي الدرج ولجنة الحي.

وأكد عضو المجلس البلدي، مصطفى قزعاط، أن تفعيل سوق اليرموك الشعبي يمثل خطوة أولى ضمن خطة شاملة لتنظيم الأسواق في المدينة، تهدف إلى تسهيل حركة المرور والمشاة، وتوفير أماكن مناسبة لأصحاب البسطات.

من جانبه، أوضح مدير عام التخطيط والمياه والصرف الصحي، ماهر سالم، أن البلدية ملتزمة بإزالة البسطات من الشوارع دون الإضرار بمصدر رزق أصحابها، مشيرًا إلى أن العمل سيتم بالتعاون مع الجهات المختصة لاستيعابهم وتوفير أماكن مناسبة لهم في سوق اليرموك الشعبي ومحيطه، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

بدوره، أكد ملتزم السوق، سمير الترك، أن السوق أصبح جاهزًا لاستقبال أصحاب البسطات المنقولة من شارع الصحابة والشوارع المحيطة، لافتًا إلى أنه تم تجهيزه بكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل المياه، الصرف الصحي، الإنترنت، الكهرباء، والحراسة، لضمان بيئة عمل مناسبة.

كما شدد العقيد نضال حمادة، من شرطة البلديات، على أهمية تنفيذ هذه الخطة، مؤكدًا أن الشرطة ستعمل جنبًا إلى جنب مع طواقم البلدية لضمان نجاحها، مع إمكانية تعميمها على أحياء أخرى في المدينة لتنظيم الأسواق في مختلف المناطق.

ورحّب ممثلو الوجهاء والمخاتير ولجنة حي الدرج بهذه الخطوة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود البلدية، وتوافقها مع مطالبهم السابقة بضرورة تنظيم الأسواق والشوارع والمفترقات الرئيسية.

واتفق الحضور على البدء بتنفيذ هذه الخطوات، إلى جانب إطلاق حملة توعوية تستهدف أصحاب البسطات في شارع الصحابة والشوارع المحيطة، لشرح أهمية فتح الطريق وتسهيل حركة المرور، ودعوتهم إلى التوجه إلى مكتب الملتزم، الواقع مقابل سوق اليرموك، لحجز أماكنهم.