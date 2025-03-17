نجل العلاّمة الزنداني للرسالة: العدوان على اليمن جزء من مخطط إسرائيل الكبرى

قال رئيس جمعية نهضة علماء اليمن د. عبد الله بن العلّامة اليمني عبد المجيد الزنداني؛ إنّ العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن؛ "هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية جمعاء؛ وعدوان على اليمن بأسره".

وأضاف الزنداني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "هذا العدوان هو جزء من مخطط إسرائيل الكبرى؛ ويمثل استباحة لأرض عربية مسلمة".

وتابع: "صراعنا الداخلي لا يمنحنا أن نبرر للعدوان الإسرائيلي الأمريكي ضد بلادنا؛ والذي يأتي في ظل استمرار حرب الإبادة بغزة".

وجددّ تأكيده لموقف جبهة الإسناد التي يشارك فيها اليمن؛ لرفع الظلم عن أهلنا المحاصرين في قطاع غزة.

وشنّت الطائرات الامريكية البريطانية عدوانا واسعا ضد أهداف مدنية يمنية؛ على خلفية الموقف اليمني الرافض لاستمرار الحصار المفروض ضد قطاع غزة.