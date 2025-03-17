3 شهداء و7 جرحى بقصف (إسرائيلي) جنوب ووسط غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في انتهاكات إسرائيلية وعمليات قصف، وسط وجنوب قطاع غزة؛ غالبيتهم من عائلة واحدة خلال جمع الحطب.

وذكرت مصادر طبية، أن 3 شهداء نُقلوا من جسر "وادي غزة" إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن 3 شهداء و4 جرحى ارتقوا إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة وادي غزة، شرقي مخيم البريج للاجئين، وسط القطاع.

وبيّنت المصادر أن الشهداء الثلاثة هم؛ الشقيقين إبراهيم (30 عامًا) وطارق (33 عامًا) عرفات أبو حجير، والشاب عارف جبر أبو حجير (23 عامًا).

وفي حادثة أخرى، أصيب 3 مواطنين إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.