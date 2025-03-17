الثوابتة: الاحتلال ينفذ إبادة بطيئة لـ2,4 مليون إنسان بغزة

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع يمثل "جريمة إبادة بطيئة بحق أكثر 2,4 مليون إنسان فلسطيني".

وأشار الثوابتة في تصريحات تابعتها "الرسالة نت" اليوم الاثنين، إلى أن أكثر من 10,000 شاحنة مساعدات منعها الاحتلال من الدخول إلى قطاع غزة، وهو ما يمثل "جريمة تجويع ممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أن الاحتلال رفض إدخال 850 شاحنة وقود وغاز طهي إلى القطاع، مما أدى إلى شلل قطاع المواصلات، وإغلاق المخابز، وتعطيل العمل الإنساني بشكل كامل.

وطالب الثوابتة الوسطاء الضامنين والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف هذه الجريمة فورًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ16 على التوالي، فرض حصار خانق على قطاع غزة بإغلاق كافة المعابر، منذ بدء شهر رمضان المبارك.