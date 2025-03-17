الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على 120 دونما شمالي جنين

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين فلسطينيين بالاستيلاء على نحو 120 دونمًا من أراضيهم التابعة لبلدة جلبون، شمالي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية جلبون، إبراهيم أبو الرب، في تصريحات صحفية اطلعت عليها "الرسالة نت"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأخطرت بالاستيلاء على نحو 120 دونما من أراضيها في المنطقة الجنوبية.

وقال "أبو الرب"، إن الأراضي المُخطرة بالمصادرة مملوكة لأهالي جلبون، ومزروعة بأشجار الزيتون منذ أكثر من 50 عاما.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد رصدت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، استيلاء الاحتلال على ما مجموعه 6 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتخصيص 16 ألف دونم لصالح رعي المستوطنين.