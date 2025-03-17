حماس: الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار ويستهدف 5 مواطنين في قصف جوي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استشهاد خمسة من أبناء الشعب الفلسطيني إثر قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال المسيّرة في وسط قطاع غزة.

وأوضحت الحركة أن هذه الجرائم المتواصلة تأتي في وقت ارتقى فيه نحو مائة وستين شهيدًا منذ إعلان الاتفاق، في وقت يواصل فيه الاحتلال إغلاق المعابر وفرض حصار خانق على أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة، ما يزيد من معاناتهم الإنسانية.

وأكدت "حماس" أن استمرار هذه الاعتداءات يعدّ إصرارًا من حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو على التهرب من استحقاقات وقف إطلاق النار، في تجاهل تام للحياة الإنسانية والقوانين الدولية. كما دعت الحركة الوسطاء الضامنين للاتفاق إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لفرض كسر الحصار عن قطاع غزة ووقف جريمة التجويع والتعطيش التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.