الفضاء الرقمي الإسرائيلي في فبراير 2025: حرَض رسميًا وإعلاميًا وشعبيًا ضد الفلسطينيين

رصد صدى سوشال أكثر من 451 منشورًا تحريضيًا إسرائيليًا رسميًا وصحفيًا وشعبيًا صادرًا عن مستوطنين وداعمي "إسرائيل" ضد الفلسطينيين خلال شهر فبراير 2025، تنوعت أماكن نشرها بين منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وجاءت هذه المنشورات بلغات متعددة، أبرزها العبرية والإنجليزية، مع وجود واضح للغة الإسبانية.

وكانت منصة تلغرام هي الأكثر استخدامًا للتحريض بنسبة بلغت 41.5% من مجموع المنشورات التحريضية التي رصدها صدى سوشال، تبعتها منصة إكس بنسبة 27.7%، فيما بلغت نسبة التحريض عبر منصات شركة ميتا (فيسبوك، إنستغرام، واتساب) 23.3%، بينما جاء التحريض من خلال المواقع الإلكترونية للوسائل الإعلامية الإسرائيلية ومراكز بحثية ومدونات بنسبة 7.1%.

تنوعت الجهات التي مارست التحريض بشكل كبير، حيث تصدَّر المستوطنون الإسرائيليون القائمة بنسبة 40.3%، تبعتهم الشخصيات الحكومية الإسرائيلية بنسبة 22.3%، ومن ثم داعمو إسرائيل بنسبة 16.7%، فيما بلغت نسبة الصحفيين الإسرائيليين المشاركين في التحريض 14.0%.

وتركزت المضامين التحريضية بشكل رئيسي على التهجير القسري لسكان قطاع غزة وتجويعهم، وذلك بنسبة 42.0% من المنشورات تزامنًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطته تهجير قطاع غزة، يليها التحريض على الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 27.0%، وإشادة بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بنسبة 16.7% بالتوازي مع استمرار العدوان العسكري شمال الضفة الغربية، فيما استهدف التحريض الأسرى المحررين المفرج عنهم في صفقات التبادل بنسبة 5.7%، إضافةً إلى التحريض على مؤسسات الأمم المتحدة سيّما الأونروا ومنظمة الصحة العالمية بنسبة بلغت 8.6%..

وكان وزراء حكومة، وأعضاء كنيست، وسفراء، وعسكريون في جيش الاحتلال من ضمن الشخصيات الرسمية الإسرائيلية التي قادت هذا التحريض، منهم عضو الكنيست أرييل كيلنر، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" وإيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، وكذلك عضو الكنيست أفيغادور ليبرمان، والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، بالإضافة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، والذي بدأ تحريضه قبل استلامه منصبه رسميًا مطلع شهر مارس الحالي.

كما رصد صدى سوشال دورًا بارزًا للصحفيين الإسرائيليين في بث الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، ومن أبرزهم يهودا شليزنجر مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم" ومقدم برامج على القناة 14 العبرية، وهيليل بيتون روزين الصحفي في القناة ذاتها، وأوهاد ميرلين مراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروزالم بوست"، إضافة إلى ألموغ بوكر مراسل منطقة الجنوب للقناة 12 العبري الذي قام بالتحريض ضد المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة.

إلى جانب ذلك، رصد صدى سوشال منشورات لمنظمة "أيباك"، وهي اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة، حيث استهدفت المنظمة في تحريضها مؤسسات الأمم المتحدة، كما واصلت تعزيز خطابها الداعم لإسرائيل والمحرّض ضد الفلسطينيين، خاصة في الفضاء الرقمي الأمريكي.