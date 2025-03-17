اليمنيون يحتشدون في مسيرات مليونية دعماً لغزة ورفضًا للتصعيد الأميركي

تحت شعار "ثابتون مع غزة ونواجه التصعيد الأميركي بالتصعيد"، انطلقت اليوم الاثنين مسيرات مليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، حيث أكّد المشاركون موقفهم الثابت في دعم غزة في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها.

وأصدر المشاركون في المسيرات بيانًا أكدوا فيه موقفهم الثابت في دعم "إخواننا في غزة" ومساندتهم ضد الحصار والعدوان، مشيرين إلى فخرهم بقرار قائد الثورة اليمنية بتحديد مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن غزة، مع التهديد بفرض حصار على سفن الاحتلال الإسرائيلي. كما أكّد البيان أنهم لا يقبلون بأن تظل الأمة متفرجة على موت إخوتها في غزة بسبب الحصار المفروض عليهم.

وأوضح البيان استعداد صنعاء الكامل لمواجهة "كل طغاة الأرض" بكل حزم، مؤكدين العزم على تقديم كل التضحيات دفاعًا عن القضايا العادلة. كما أعلنوا عن التحرك الشامل لمواجهة العدوان والتصعيد الأميركي الأخير، بما يشمل التصعيد العسكري والتعبئة العامة والمقاطعة الاقتصادية للأعداء.

في كلمته خلال المسيرات، قال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، إن الرسالة الحقيقية من هذه المسيرات هي "التفويض لقائد الثورة". كما وجّه الحوثي رسالة حادة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً: "خسئت. وأنت لا تخيفنا"، مؤكدًا أن موقف اليمن هو الموقف الصحيح، بينما موقف ترامب "منفلت ولا يؤمن بشرعية".

وأضاف الحوثي أن الولايات المتحدة تمارس العدوان على اليمن منذ عشر سنوات، مشددًا على أن اليمنيين لا يخشون إلا الله وأنهم سيواجهون التصعيد الأميركي بالتصعيد.

من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في اشتباك استمر لعدة ساعات.

في تصريح آخر، أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، استمرار دعم اليمن لفلسطين، معلنًا أن استهداف السفن الأميركية يأتي ردًا على العدوان الأميركي على اليمن، موضحًا أن هذا العدوان لن يحقق أهدافه.

هذا التصعيد يأتي بعد أيام من توجيه الرئيس الأميركي ببدء عملية عسكرية ضد اليمن، حيث شنّت الطائرات الأميركية - البريطانية غارات أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.