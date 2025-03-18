شهداء وجرحى بغارات (إسرائيلية) مكثفة على قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين وعشرات الاصابات؛ في غارات مكثفة بالأحزمة النارية؛ شنتها طائرات الاحتلال؛ ليلة الثلاثاء؛ على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر لـ"الرسالة نت" أن الغارات استهدفت مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع؛ في خطوة تصعيد مفاجأة بعد دخول المرحلة الأولى من وقف اطلاق النار.

وأفادت مصادر إعلامية وصول 9 شهداء بينهم 5 أطفال؛ وعشرات الإصابات لمستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

كما أفاد مراسلنا وصول 3 شهداء لمستشفى شهداء الأقصى وسط مدينة دير البلح.

وبحسب القناة العبرية 14؛ فإن سلاح الجو شنّ نفذ هجمات واسعة في القطاع.

وأفادت مصادر؛ أن الاستهداف شمل شن سلسلة غارات على طول محور فيلادلفيا جنوبي مدينة رفح؛ كما استهدف حي التنور18 في المحافظة، واستهدف منزلا يعود لآل جرغون في تبة زارع شرق رفح.

كما شمل أيضا استهداف منزل بمخيم النصيرات؛ وآخر بجوار حمام السمرة وسط مدينة غزة.

كما واستهدف مدرسة التابعين وسط مدينة غزة؛ وهي المدرسة التي ارتكب فيها مذبحة مروعة خلال حرب الإبادة.

كما استهدف منزلا لعائلة ظاهر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت الغارات شنّ أحزمة نارية على مناطق واسعة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ بينها مواقع في مواصي خانيونس؛ التي يقطن فيها عشرات الآلاف من النازحين.

واستهدفت الهجمات قصف خيم لعدد من النازحين بمنطقة الاقليمي في مواصي خانيونس؛ ما أدّى لارتقاء شهداء.

واستهدفت أيضا خيام للنازحين في شارع الاسطبل بمواصي خانيونس.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات في شارع الصناعة بمدينة غزة؛ إلى جانب استهداف مدرسة أربكان بجباليا البلد شمال غزة.

وأصدرت رئاسة وزراء الكيان بيانا؛ قالت فيه إن نتنياهو ووزير حربه كاتس؛ قد أصدرا أوامرا للجيش باستئناف الضربات بقوة ضد حماس؛ وفق البيان.

وقالت إن العمليات ستزداد مع مرور الوقت؛ و المستوى السياسي صادق على الخطط العملياتية ضد حماس التي قدمها الجيش نهاية الأسبوع.