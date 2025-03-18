استشهاد 230 مواطناً وإصابة 350 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء القصف العنيف الذي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف ليلة الثلاثاء، حيث استشهد 230 مواطناً وأصيب أكثر من 350 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر طبية لوكالة "صفا".

وأكدت المصادر أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت العديد من المواقع في القطاع، بينها المنازل والمساجد والمدارس ومراكز إيواء النازحين، بالإضافة إلى الخيام التي يقطن فيها العديد من العائلات.

ومن جانب آخر، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة عن صعوبات كبيرة تواجهه في أداء مهامه، حيث تتعرض العديد من المناطق للقصف في الوقت ذاته مما يزيد من تعقيد جهود الإنقاذ.في انتشال العالقين تحت الأنقاض، بينما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواقع المتضررة بسبب نقص المعدات اللازمة.

وفي السياق ذاته، صرح مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بشن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية 14؛ فإن سلاح الجو شنّ نفذ هجمات واسعة في القطاع.

وأفادت مصادر؛ أن الاستهداف شمل شن سلسلة غارات على طول محور فيلادلفيا جنوبي مدينة رفح؛ كما استهدف حي التنور18 في المحافظة، واستهدف منزلا يعود لآل جرغون في تبة زارع شرق رفح.

كما شمل أيضا استهداف منزل بمخيم النصيرات؛ وآخر بجوار حمام السمرة وسط مدينة غزة.

كما واستهدف مدرسة التابعين وسط مدينة غزة؛ وهي المدرسة التي ارتكب فيها مذبحة مروعة خلال حرب الإبادة.

كما استهدف منزلا لعائلة ظاهر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت الغارات شنّ أحزمة نارية على مناطق واسعة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ بينها مواقع في مواصي خانيونس؛ التي يقطن فيها عشرات الآلاف من النازحين.

واستهدفت الهجمات قصف خيم لعدد من النازحين بمنطقة الاقليمي في مواصي خانيونس؛ ما أدّى لارتقاء شهداء.

واستهدفت أيضا خيام للنازحين في شارع الاسطبل بمواصي خانيونس.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات في شارع الصناعة بمدينة غزة؛ إلى جانب استهداف مدرسة أربكان بجباليا البلد شمال غزة.