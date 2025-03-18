الصحة بغزة: حالة الحصار وشح الوقود حال دون الوصول للشهداء والمصابين



قال مدير مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" د. فضل نعيم؛ إن حالة الحصار المفروضة على القطاع؛ وخاصة القطاع الصحي؛ من نقص الإمكانيات وشح الوقود؛ حال دون وصول الإسعافات للشهداء والجرحى.

وأوضح نعيم لـ"الرسالة نت" أنّ العوائل اضطرت لنقل شهدائها وجرحاها؛ عبر الكارات؛ التي جرى من خلالها النقل.

وبين نعيم؛ أن غالبية الإصابات والشهداء هم من الأطفال والنساء والكبار في السن؛ مشيرا لوجود حالات كبيرة من البتر للمصابين.

وأكدّ وصول قرابة 70 شهيد تقريبا لمستشفى المعمداني خلال الليلة؛ ولا يزال الرقم مرشح للزيادة؛ نتيجة الإصابات الحرجة.

يتبع؛؛