أبو سلمية: الوضع في غزة كارثي والجرحى يستشهدون لنقص الإمكانيات

صرّح الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، لقناة الجزيرة، بأن القطاع الصحي يعاني انهيارًا شاملًا بسبب العدوان المستمر ونقص الموارد.

وأوضح أن الجرحى يُستشهدون كل دقيقة نتيجة غياب الإمكانيات الطبية الأساسية، حيث لا تتوفر سوى 4 أسرة للعناية المركزة في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأشار أبو سلمية إلى غياب أبسط مقومات المنظومة الصحية، مؤكدًا أن الأعداد الكبيرة من المصابين تفوق قدرة أي منظومة صحية على الاستجابة. كما أضاف أن هناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة لإنقاذ الضحايا، حيث تُسمع أصواتهم تحت الأنقاض دون القدرة على إخراجهم.

ووصف ما يحدث بأنه "عار في جبين الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تعمل بإمكانيات بدائية للغاية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل الفوري لتوفير أسرة إضافية، غرف عمليات، ومستشفيات ميدانية لإنقاذ حياة الجرحى وتخفيف المعاناة.