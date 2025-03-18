قيادات بالمقاومة ترتقي في استهدافات الليلة

نشرت أوساط عائلية عن ارتقاء عدد من القادة الشهداء؛ خلال العدوان الذي شنّه الاحتلال؛ ليلة أمس؛ وأدّى لارتقاء ما يزيد عن 300 شهيد ومئات الإصابات.

تبعا لما تم نشره من تلك الأوساط؛ ارتقى عدد من القادة الذين كانوا على رأس المنظومة السياسية والأمنية والحكومية في غزة؛ من بينهم أعضاء المكتب السياسي عصام الدعاليس؛ وأبو عبيدة الجماصي؛ وياسر حرب؛ إلى جانب وكيل وزارة العدل أحمد الحتة؛ ومسؤول جهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان.





ياسر حرب

أحد أعضاء المكتب السياسي بالأخضر؛ ارتقى خمسة من أبنائه في مواقع متفرقة في المواجهة الأخيرة؛ وهم يتصدون في الحرب البرية؛ بينهم نجله البكر أحمد قائد قوة النخبة في كتائب االقسام.

والشهداء هم"الشـــــهيد المقاوم مهند ياسر موسى، يلتحق بأشقائه المقاومين الأربعة الشهداء: أحمد وإبراهيم ومحمد وعمادالدين، الذين ارتقوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال".

تنقل حرب في إدارة ملفات مختلفة داخل حركة حماس؛ فهو واحد من مؤسسي الحركة شمال قطاع غزة.

وتزوج من ابنة أحد المؤسسين الستة للحركة عبد الرحمن تمراز؛ وعمل بجانبه في تأسيس وتطوير الحركة.

وترأس حرب الملف الأمني للحركة لسنوات عديدة؛ ثم انتقل لقيادة الملف الإعلامي؛ وملفات أخرى؛ ويعتبر من أهم وأبرز قادة الحركة في قطاع غزة؛ وتم اختياره في الدورة الأخيرة عضوا في مجلس الشورى العام بالحركة.

عصام الدعاليس

واحد من أبرز قادة الحركة على مدار مراحل تأسيسها؛ فهو من مواليد عام 1966؛ و ابن عائلة مهجرة من قرية اسدود المحتلة.

متزوج ولديه 6 من الأبناء، ويسكن معسكر النصيرات؛ وارتقى عدد من أبنائه معه في الاستهداف.

تقلد منصب رئيس قطاع المعلمين بوكالة الغوث، ونائب رئيس اتحاد الموظفين العرب.

تقلد مواقع قيادية مختلفة، وسجل إنــجازات عديدة في مؤسسات العمل المجتمعي والخيري، ولديه خبرات متنوعة في مؤسسات القطاع الخاص.

قاد ملف متعددة في الحركة من أهمها الملفات الاقتصادية والإعلامية؛ ثم أخيرا انتخبته الحركة عضوا في المكتب السياسي؛ ثم ترأس لجنة العمل الحكومي التي أعلنت الحركة عن تشكيلها عام 2018م.







أبو عبيدة الجماصي:

الجماصي؛ أحد قادة الحركة وأبرزها في منطقة جنوب غزة؛ تقلد موضع عضوية المكتب السياسي لحركة حماس لدورات مختلفة؛ قاد فيها الجماصي ملفات مركزية بالحركة.

وعمل الجماصي في وقت سابق مسؤولا في اتحاد الموظفين للأونروا؛ قبل أن ينهي مهامه بعد ضغوط تعرض لها على خلفية دوره السياسي.

والجماصي؛ قاد ملفات اللاجئين والدائرة القانونية لحركة حماس؛ إلى جانب قيادته للجنة الطوارئ على مستوى شمال قطاع غزة خلال العدوان الأخير.