عبد الناصر عيسى للرسالة: الاحتلال يقود الأوضاع لانفجار واسع وشامل

قال الأسير المحرر القائد عبد الناصر عيسى إن ما تقوم به دولة الاحتلال من حرب إبادة إجرامية وتطهير عرقي في الضفة والقطاع يقود الأوضاع إلى انفجار واسع على جميع الأصعدة ضد الاحتلال وأدواته.

وأضاف عيسى لـ"الرسالة نت": "شعبنا الفلسطيني كان ولا يزال يفاجئ الصديق والعدو بردود فعله الإبداعية".

وتابع، وهو رفيق درب الشهيد المهندس يحيى عياش: "كل الأدوات والوسائل التي تعرفها دولة الاحتلال، والتي جربتها المقاومة طيلة السنوات الماضية، ستكون حاضرة في ظل استمرار هذا العدو في جرائمه".

وعن جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة، قال: "نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف يستخدمون دماء شعبنا لتحقيق أهداف سياسية ضيقة تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي صامدًا".

وأوضح أن "إسرائيل تدّعي كذبًا أن هدفها من العدوان هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مع أن ذلك كان متاحًا عبر صفقة، والمقاومة كانت حريصة على إنجاز صفقة تبادل".

وبيّن عيسى أن هذه الجرائم "لا تقود إلى صفقة تبادل، بل تفشلها وقد تذهب بها إلى مهبّ الريح إذا استمر الاحتلال في تعمّد قتل أسراه"، مشددًا على حرص المقاومة الشديد على تنفيذ ما يحقق مصلحة شعبها.

وأضاف: "إسرائيل ليست حريصة على دم شعبها وأسراها، ولا يبدو أنها بصدد القيام بذلك".

ودعا إلى وحدة فلسطينية شاملة وتعزيز المقاومة ضد الاحتلال، قائلًا: "ليس لدينا خيار آخر سوى أن نقاوم. ممنوع أن ننكسر؛ فالانكسار لا يعرفه شعبنا ولا يندرج في قاموس تاريخه".