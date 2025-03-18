الحكومة تنعى أربعة من أبرز قياداتها بغزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن استشهاد كوكبة من قيادات العمل الحكومي، جراء غارات إسرائيلية استهدفتهم بشكل مباشر مع عائلاتهم؛ في إطار العدوان المتواصل على القطاع.

ونعى المكتب في بيان له؛ الشهداء:

الشهيد القائد عصام الدعاليس – رئيس متابعة العمل الحكومي

الشهيد القائد المستشار أحمد الحتة – وكيل وزارة العدل

الشهيد القائد اللواء محمود أبو وطفة – وكيل وزارة الداخلية

الشهيد القائد اللواء بهجت أبو سلطان – مدير عام جهاز الأمن الداخلي

وأكد المكتب الإعلامي أن هؤلاء القادة "عملوا منذ بداية الحرب للتخفيف عن شعبهم، وأدوا أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وارتقوا بعد مسيرة حافلة بالتضحيات والمواقف المشرفة".

وأضاف البيان الذي وصل لـ"الرسالة نت"، أن هذه الاستهدافات "لن تثني الحكومة عن أداء واجبها الوطني، والاستمرار في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز صمودهم في وجه العدوان الهمجي".

وقد استنكر المكتب الإعلامي الحكومي عمليات الاستهداف المتعمدة للقيادات المدنية، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.