الجاليات الفلسطينية بواشنطن للرسالة: إدارة ترامب المتورط الرئيس بمجازر غزة

قال رهيف لافي منسق شبكة الجاليات الفلسطينية في أمريكا؛ إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ هي المتورط الرئيس بمجازر غزة.

وأكدّ لافي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الإدارة الامريكية هي التي تغطي هذه الجرائم سياسيا واقتصاديا وعسكريا؛ وتؤمن شبكة الأمان الواسع لارتكاب المزيد من هذه المجازر.

وبين لافي أنّ الإدارة الامريكية متورطة منذ البداية في إبادة غزة ؛ "حكومة ترامب قدمت المزيد من الغطاء والدعم لهذه المجازر".

وأوضح أن إدارة ترامب انقلبت على المباحثات الرامية لانهاء الحرب؛ "تدرك أن الطرف الفلسطيني لم يتراجع عن التزاماته؛ فيما لم تضغط أساسا على الطرف الثاني الاحتلال في تنفيذ التزاماته".

واستشهد ما يزيد عن 300 فلسطيني؛ وأصيب الآلاف في سلسلة أحزمة نارية نفذتها الاحتلال بحق المدنيين والمواطنين في القطاع.