هيئة علماء فلسطين: استئناف العدوان الصهيوني على غزة يتزامن مع تواطؤ دولي وصمت مخزٍ

نعت هيئة علماء فلسطين في بيان لها اليوم، استئناف الحرب الصهيونية الإجرامية على قطاع غزة، مشيرة إلى غدر الإدارة الأمريكية وتواطؤ المجتمع الدولي في هذا العدوان المستمر. وأكدت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر مروعة ضد عائلات بأكملها، حيث سقط مئات الشهداء في ساعات الحرب الأولى، في ظل صمت عالمي وتقاعس من الأمة الإسلامية.

وأوضحت الهيئة أن العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن العدوان، معتبرة أن محاولات تحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية هذا العدوان لا تقتصر إلا على خدمة الاحتلال وتزوير الحقائق. كما أكدت الهيئة أن نصرة فلسطين ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية الأمة الإسلامية والعربية كلها، داعية الشعوب والحكومات إلى التحرك الفوري لدعم قطاع غزة.

كما طالبت الهيئة السلطات المصرية بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والجرحى، وناشدت الحكام العرب والإسلاميين بالتحرك الفعلي لمواجهة هذا العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وفي ختام بيانها، توجهت الهيئة إلى علماء الأمة الإسلامية بالدعوة إلى حشد الطاقات والهمم لدعم غزة، مشددة على ضرورة التعبير عن الغضب والاحتجاج عبر الفعاليات الشعبية. وأكدت أن صمود أهل غزة هو رمز عزّة الأمة، وأن النصر قريب بإذن الله.