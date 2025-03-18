حماس: اعتراف أمريكا بدعم العدوان الإسرائيلي يكشف شراكتها في حرب الإبادة على غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقرار الإدارة الأمريكية بأنها كانت مُطلعة مسبقًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الاعتراف يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وفي بيان رسمي، أكدت حماس أن هذا الاعتراف يكشف مجددًا التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويفضح زيف ادعاءاتها بشأن حرصها على التهدئة، في وقت تقدم فيه واشنطن دعمًا سياسيًا وعسكريًا غير محدود للاحتلال الإسرائيلي.

كما شددت الحركة على أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين، لا سيما النساء والأطفال في قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ومن يدعمه على هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وأعربت حماس عن أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة، مؤكدة أن مقاومة الشعب الفلسطيني ستظل مستمرة في مواجهة العدوان الغاشم.