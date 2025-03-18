وزارة الصحة: حصيلة الشهداء في قطاع غزة ترتفع إلى 404 حتى اللحظة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 404 شهيدًا و562 مصابًا إلى مستشفيات القطاع منذ ساعات فجر اليوم، جراء الغارات الجوية المتواصلة والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، حيث تعمل الفرق الطبية والإنقاذ على انتشالهم وسط ظروف صعبة، في حين تتواصل محاولات إنقاذ العالقين في الأماكن المتضررة.

وأضافت المصادر أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في القطاع، بما في ذلك المنازل والمساجد والمدارس ومراكز إيواء النازحين، فضلاً عن الخيام التي يقطن فيها العديد من العائلات.

وفي ذات السياق، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة عن الصعوبات التي يواجهها في أداء مهامه، حيث تتعرض العديد من المناطق للقصف في نفس الوقت مما يزيد من تعقيد جهود الإنقاذ. كما تواجه فرق الدفاع المدني نقصًا كبيرًا في المعدات اللازمة للوصول إلى المناطق المتضررة.

من جانبه، صرح مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان رسمي، أن الجيش الإسرائيلي بدأ شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.