عشائر غزة للرسالة: لا شرعية لأحد إلّا من غزة

جددّ المختار أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية؛ تأكيد العوائل والعشائر الفلسطينية وقوفها لجانب المقاومة الفلسطينية؛ مؤكدا أن كل الأوهام الإسرائيلية بتولي العشائر مسؤولية القطاع تحت حراب الاحتلال لن تمر على شعبنا.

وقال المغني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "لا شرعية لأحد إلّا من غزة؛ التي حصلت عليها من شهدائها وجرحاها ورجالها ونسائها".

وأضاف المغني: "غزة هي صاحبة القرار؛ ولا شرعية بدونها؛ وما تقرره فقط هو الذي يمضي؛ ولا إرادة لأحد عليها".

وأكدّ أن العوائل الفلسطينية منبع الكرامة والحرية؛ "ولدنا أحرار ولن نكون عبيدا؛ وهذا المحتل لا بقاء له في أرضنا".