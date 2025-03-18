وزارة الصحة لـ"الرسالة": غياب الإمكانيات ضاعف أعداد الشهداء

حذّر الدكتور خليل الدقران، الناطق باسم وزارة الصحة، من تزايد أعداد الشهداء نتيجة استهداف الاحتلال، بسبب غياب الإمكانيات لدى وزارة الصحة وخروج غالبية المستشفيات عن الخدمة.

وأوضح الدقران في تصريح خاص لـ"الرسالة" أن الاحتلال باغت العشرات من الأسر الآمنة بالصواريخ، ما أدى إلى سقوط غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكدًا أن عددًا من الإصابات خطيرة جدًا في الرأس والصدر، وأن عددًا كبيرًا من الأطفال وصلوا إلى المستشفيات مبتوري الأطراف.

وبيّن أن أعداد المصابين تزايدت، في حين تعاني المستشفيات من ظروف صعبة بسبب خروج معظمها عن الخدمة، بينما تعمل المستشفيات المتبقية بشكل جزئي وفي ظروف قاسية، نتيجة عدم التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني خلال الهدنة، ومنعه إدخال المعدات الطبية والأدوية إلى القطاع.

وأشار الدقران إلى أن وزارة الصحة واجهت أزمة حقيقية في التعامل مع العدد الكبير من الجرحى والحالات الحرجة، مما أدى إلى وفاة عدد كبير منهم بعد امتلاء غرف العمليات واضطرار الكثير من المرضى إلى الانتظار.

ووفقًا للناطق باسم وزارة الصحة، فإن الاحتلال دمّر غالبية الأجهزة الطبية، بما في ذلك أجهزة التصوير التشخيصي، والرنين المغناطيسي، والأشعة، بالإضافة إلى أجهزة العناية المكثفة وغرف العمليات، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في الاعتداء على المواطنين في القطاع سيؤدي إلى كارثة صحية في ظل استمرار إغلاق المعابر.

وطالب الدقران الجهات الدولية، والأمة العربية والإسلامية، بالتدخل العاجل لتثبيت وقف إطلاق النار، والضغط من أجل فتح المعابر وإدخال جميع المستلزمات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 404 شهداء و660 مصابًا منذ ساعات فجر اليوم، جراء الغارات الجوية المتواصلة والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، حيث تعمل الفرق الطبية وفرق الإنقاذ على انتشالهم وسط ظروف صعبة، في حين تتواصل محاولات إنقاذ العالقين في المناطق المتضررة.