"حماس" تنعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ العالم الجليل حجازي محمد يوسف شريف (أبو إسحاق الحويني)، الذي وافته المنية يوم الاثنين 17 رمضان 1446هـ، الموافق 17 مارس 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 69 عامًا، قضاه في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر السنة النبوية.

وأكدت الحركة، في بيان وصل "الرسالة نت" أن الأمة الإسلامية فقدت برحيله أحد أبرز علماء السنة والدعاة الذين دافعوا عن الإسلام، وساهموا في نشر العلم من خلال خطبه ودروسه ومحاضراته ومجالسه العلمية.

كما استذكرت "حماس" مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى، وكلماته التي عبرت عن نصرة قطاع غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدمت الحركة بخالص التعازي إلى الشعب المصري الشقيق، والأمة العربية والإسلامية، وإلى أسرة الشيخ وتلامذته ومحبيه.