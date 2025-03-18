حماس: جرائم الاغتيال لن تحقق أهداف الاحتلال

أكدت حركة حماس، ظهر اليوم الثلاثاء، أن جرائم الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد قيادات الحركة، ورموز العمل الوطني والشعب الفلسطيني لن تمكنه من تحقيق أهدافه.

ونعت "حماس" في بيان تلقت "الرسالة نت" نسخة منه، عدداً قادة العمل الوطني الفلسطيني الذي ارتقوا في اغتيال غادر نفذته غارات الاحتلال بعد إعلان استئناف الحرب على قطاع غزة.

والقادة هم: رئيس متابعة العمل الحكومي الشهيد القائد عصام الدعليس، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس ياسر حرب، ووكيل وزارة العدل الشهيد القائد المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية الشهيد القائد اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي الشهيد اللواء بهجت أبو سلطان.

وقالت:" بمزيد من التسليم والثبات والإصرار على المُضي في مسيرة الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وبكل معاني الصبر والاحتساب والفخر والاعتزاز، ننعى رموز العمل الوطني في قطاع غزَّة، الذين ارتقوا فجراً في استهداف إسرائيلي غادر".

وشددت الحركة أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وقوّة تلاحمه مع قياداته ومقاومته، مضيفة، "لكنها ستزيد شعبنا قوَّة وصموداً في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية".

وفي بيان سابق لها، حمَّلت حركة حماس الوسطاء والأمم المتحدة ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة عن خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عبر استهدافات وغارات مكثفة طالت مختلف مناطق القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.