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^200 مثال: غزة العزة

"الجهاد" تنعى الناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة"

الرسالة نت - غزة

نعت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، الناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة"، الذي ارتقى خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وزفَّت الحركة الشهيد ناجي أبو سيف، المعروف بلقب "أبو حمزة"، مؤكدة أن اغتياله "سيزيدنا إصراراً بالتمسك بالدفاع عن شعبنا وحقوقه".

واستشهد "أبو حمزة" في غارة إسرائيلية رفقة زوجته وعدد من أفراد أسرته، بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة فجراً.

وكان الناطق العسكري يخرج بمقاطع مصورة طيلة فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتحدث فيها عن تفاصيل الأوضاع الميدانية الجارية، ويشد من أزر أهالي القطاع.

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