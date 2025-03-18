ناصر الطبي للرسالة: نصف شهداء خان يونس أطفال

كشف د. أحمد الفرا، مدير قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي، أن الأطفال يشكلون نصف عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفى جراء العدوان المستمر على خان يونس.

وأوضح الفرا في تصريح خاص لـ"الرسالة" أن 39 طفلاً استشهدوا من بين 86 شهيداً استقبلهم المستشفى، مشيرًا إلى أن ثلث عدد الجرحى أيضًا من الأطفال.

وأكد الفرا أن إصابات الأطفال تتراوح بين حالات حرجة وبتر للأطراف، بالإضافة إلى أوضاع صحية معقدة وقاسية، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الطواقم الطبية التي تعمل في ظروف صعبة ونقص حاد في المستلزمات الطبية.

وتأتي هذه الأرقام المروعة في ظل استمرار التصعيد العسكري، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية، خاصة مع الاستهداف المتكرر للأحياء السكنية، مما يجعل الأطفال في مقدمة الضحايا.